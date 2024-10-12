Büyük kaos kapıda! Ortadoğu karışacak, suikastlar an meselesi

Fatih Erboz / YENİÇAĞ ÖZELHABER

İsrail’in Lübnan’a başlattığı kara harekatının ardından İran’ın füze saldırıyla cevap vermesi Ortadoğu’da kıyamet savaşının habercisi olarak yorumlanıyor. İsrail’in karar harekatının sınırlı olacağını kaydeden Okan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Poyraz Gürson, “ ABD, bir türlü Pasifik bölgesine gidemiyor. Bu büyük imparatorlukların çöküşünde gördüğümüz makro stratejik hataya benziyor. İsrail ise bir türlü ABD’yi bırakmıyor ve Ortadoğu’da istediğini almak için bastırıyor. ABD bir taraftan da Diego Garcia adasında F-35 ve F-22 savaş uçaklarıyla İran’ı vurma denemesi yapıyor. Bu nedenle ABD’nin bir karar aşamasında olduğunu görüyoruz. Ancak bu şekilde devam etmesi Ortadoğu’ya büyük bir kaos ve suikastları beraberinde getirecek. Ortadoğu’da kaos kapıda ama ABD Pasifik’e gidemediği müddetçe kendisi de bu sarmalın içinde kalacaktır. Burada stratejik olarak eksik bir parçası var ABD’nin. Çin ile Pasifik bölgesinde ticari antlaşma yaptıysa Pasifik bölgesinde bir erteleme yapabilir. Her ikisi de ABD’ye maliyetli bir durum” dedi.

"ABD’NİN BU SAVAŞI UZATMA AMACI NE?"

ABD’nin son dönemde İsrail’e verdiği destek ile birlikte bir türlü daha önceki yıllarda planladığı ulusal strateji belgesindeki öngörülerini gerçekleştiremediğini ifade eden Gürson, şunları söyledi: “ İsrail ve Netanyahu yönetimi şu anda istediğini aldı. Öncelikle İran’ın karşılık vermesiyle İran’ı bu savaşa bir şekilde dahil etmeyi başardı. İstedikleri buydu. Öte yandan başlattıkları kara operasyonunu sınırlı olacağı ortada. Bu kadar güç ile bunu sürdürülebilir bir noktada tutamazlar. Burada savaş uzadıkça ABD’ye her anlamda maliyeti yüksek. ABD’nin bu savaşı uzatma amacı ne? Dünyadaki petrol fiyatları ile ilgili bir planı olduğu muhakkak. Ancak her halukarda İsrail istediğini alıyor.”

"JAPONYA’YI YİNE ÇİN’E KARŞI HAZIRLIYOR. İRAN’I VURMA DENEMELERİ YAPIYOR"

ABD’nin Pasifik bölgesinde İran’ı vurmaya yönelik deneme tatbikatları gerçekleştirdiğini kaydeden Gürson, “ ABD Ortadoğu’da eksiksiz biçimde İsrail’e destek vermeyi sürdürüyor. İsrail demek ABD demek bu aşamada. İran’ı savaşa çekerek İsrail ibreyi kendi lehine çevirmeyi de başardı. ABD’nin şu aşamada Ortadoğu’da kalması seçimlerle ilintili bir durum. Ancak bu da tam bir neden değil. Pasifik’te Filipinlerde bir engel oluşturuyor, Japonya’yı yine Çin’e karşı hazırlıyor. İran’ı vurma denemeleri yapıyor. ABD son dönemde öngörülebilir bir strateji uygulamayı bıraktı. Her yerde olmaya çalışıyor gibi. Böyle bir durumda bir adım sonrasını görmek zor. İçinden geçtiğimiz süreci takip etmek zorundayız. Öte yandan Ukrayna’da Rusya ile devam eden mücadelede eşgüdümlü nükleer silahların kullanımı söz konusu olabiliyor. Nükleer tesislere zarar veriyorlar. Bir yandan da İran’da nükleer tesislerin vurulmasına karşı çıkıyorlar. Aynı şekilde İran ile bir savaşa sıcak bakmıyorlar. Çelişkili bir sarmal içinde Ortadoğu’da büyük bir kaos süreci artarak varlığını hissettiriyor” diye konuştu.

"ABD bölgede hata yapmaya devam edecek"

ABD’nin bir başka hatasının İsrail’in güvenliği için İran’ı bile vurmayı göze alırken, İsrail’in güvenliğini bir terör örgütüne bırakma planları yapması olduğunu belirten Gürson, “ ABD İsrail gibi bir ülkenin güvenliğini PYD terör örgütüne de bırakmaya hazırlanıyor. Ortadoğu’da kaos çıkaracak konulardan biri de bu. İsrail’de Netanyahu yönetimi ABD’nin Pasifik bölgesine gitmesini engelledikçe ABD bölgede hata yapmaya devam edecek. İsrail’in etkinliği ABD’ye hata yapmaya devam ettirecek gibi görünüyor. Bu da Ortadoğu’da kaosun olmasına neden olacak. Önümüzdeki günler yine suikastelere gebe bir süreç” dedi.