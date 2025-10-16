Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu'nun aralarında bulunduğu 7 şüpheliye “tefecilik ve kara para” operasyonu kapsamında gözaltı kararı verildi.

Cihan Ekşioğlu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamaları kapsamında soruşturma yürütüldü.

Sezgin Baran Korkmaz

Gözaltına alınan isimler arasında; Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Şaban Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, yer aldı.

Alpan Keskin ve Sezgin Baran Korkmaz için arama çalışmaları devam ediyor.

EKŞİOĞLU KİMDİR?

Ekba Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu hakkında Sedat Peker, "FETÖ borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin" demişti. Sedat Peker'in gündeme getirdiği Ekşioğlu, Paramount Otel'e devletin tankıyla girdiği iddia edilmişti.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Kara para aklamakla suçlamasıyla iki yıl önce Avusturya'da yakalanıp gözaltına alınmıştı. Ancak SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz daha sonra serbest bırakılıp ABD'ye iade edildi. Korkmaz şu anda ABD'de yaşamaktadır.