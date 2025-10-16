Yurt dışında firari olan Sedat Peker’in ifşalarında adı geçen isimlerden Cihan Ekşioğlu, İstanbul’da düzenlenen kara para operasyonunda gözaltına alındı. Söz konusu operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında hakkında çok sayıda iddia bulunan Sezgin Baran Korkmaz da yer alıyor. Korkmaz’ın ABD’de olduğu değerlendiriliyor.

CİHAN EKŞİOĞLU KİMDİR?

EKBA Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Cihan Ekşioğlu özellikle savunma ve inşaat alanlarında yatırımlar yaptı. Ancak Ekşioğlu özellikle Sedat Peker’in iddiaları ile birlikte gündeme geldi. Peker, Cihan Ekşioğlu’nu dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘manevi oğlu’ olarak niteleyerek, Ekşioğlu'nun "FETÖ borsasının mucidi" olduğunu iddia etti.

Peker, iddialarını şöyle sıralamıştı:

"FETÖ'nün en önemli prenslerinden olan Burak Başlılar'ı ayarlayıp onunla iş birliğine gittiniz. İlk işiniz Ukrayna’nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezi'ne çöktünüz. O alışveriş merkezinin gerçek sahibi olan A… hakkında Sabah gazetesinde "Zekeriya Öz'ü yurtdışına kaçıran kişi" diye haber yaptırıp adamın Türkiye’ye gelmesine engel oldunuz. Yapılan tahkikatlarda böyle olmadığı anlaşılsa da adam bir daha Türkiye’ye gelmedi. Burak Başlılar, arkadaşı olduğu için Ukrayna’daki alışveriş merkezini onun üzerine yaptı. Siz de 66 milyon dolara satıp parayı bölüştünüz. Bu senin ilk parayı bulduğun fetö borsası işindi. Tabi sonra Burak Başlılar'ı Fetö'den kurtarman gerekiyordu. Dosyaya bakan İstanbul adliyesindeki terör Savcısı Mesut Erdinç Bayhan ile görüşüp dosyayı kapattınız, sözde itirafçı yaptınız.

Ben inanmak istemesem de bu karar karşılığında savcıya 3 milyon dolar verdiğinizi öğrendim. Ayrıca da terör savcısının yeğeni Murat Gür İbrahimoğlu'na Sultangazi Cebeci taş ocakları bölgesinden 1,5 milyar TL bütçeli döküm işi verdirdiniz. Terör savcısının şirketlerinin ismi Kuzey Marmara, Kuzey İnşaat ve Bayburt Grup. Cihan Ekşi'nin, Burak Başlılar'ın ve de terör savcısının yeğeni Murat Gür İbrahimoğlu'nun HTS kayıtları incelendiğinde ilişki ağınız net olarak ortaya çıkacaktır."

PARAMOUNT OTEL’E TANKLA GİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Cihan Ekşioğlu hakkında 2021 yılında dikkat çeken bir iddia daha ortaya atılmıştı. Tartışmaların odak noktasında yer alan Paramount Otel’in eski sahibi Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras, Ekşioğlu’nun otele devletin tankı ile geldiğini söylemişti. Özbek asıllı Botır Rakhimov’un otelin üzerine “çöktüğünü” söyleyen Uras, “Bir de Botır’ın yanında Cihan Ekşioğlu diye bir kişi türedi. Cihan Ekşioğlu, babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin tankıyla otelimize girdi. Cihan Ekşioğlu, o ara devletin kışlalarına tadilat yapıyordu. Oteli fethetti. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, bir devletin tankını alıyorsunuz ve o tankla yollardan gelip otele giriyorsunuz” dedi.

Daha sonra oteli alan Sezgin Baran Korkmaz ise Fatih Altaylı’ya verdiği röportajda “Şirketler finansal borçlanma altına girerse, hacizlerle karşılaştığı zaman bu şirketler büyüyebilir şirketlerse ben bu şirketleri satın alıyorum. Burada da Paramount Otel’i de satılıktı. Teklifte bulundum. O rakama satmak istemediler. Konu kapandı. Aradan 6 ay geçiyor. Cihan Ekşioğlu ‘Bu otel güzel bir otel. Üzerinde hacizler var’ dedi. Bir şartla alırım dedim. 'İcra dosyalarını öderim, ama size para vermem' dedim. İcra dosyalarının hepsini tek tek ödeyip hacizleri kaldırdım. Sonra 35 milyon Euro’ya anlaştık. Kur farkı bile ödedim” ifadeleri ile oteli nasıl satın aldığını anlattı.

PARAMOUNT OTEL’DE KİMLER KALDI?

Tartışmaların odağında yer alan otelde aralarında gazeteciler ve siyasetçilerin de olduğu pek çok ismin misafir edildiği iddia edilmişti. O dönem Sedat Peker’in videoları ile gündeme gelen skandalda adı geçen isimler arasında dönemin Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, o dönem Habertürk’te program sunan Veyis Ateş, Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı Tahir Sarıkaya ve Cem Küçük gibi isimlerin yer aldığı belirtiliyor.

Rasim Ozan Kütahyalı ve İsmail Demir iddiaları doğrularken Veyis Ateş’in oteldeki fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası Habertürk’teki işine son verilmişti.

DÖNEMİN BAKAN VE SİYASETÇİLERİ İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Öte yandan Cihan Ekşioğlu dönemin bakanları ve siyasileri ile bir araya geldiği anlar zaman zaman medyada gündem olmuştu. Ekşioğlu, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dönemim Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret etmişti.