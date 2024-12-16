Büyük Karşılaşma Öncesi İddialı Sözler: 'Onu nakavt edeceğim'

UFC yarı orta sıklet şampiyonu Bilal Muhammed, Kazak dövüşçü Şevkat Rahmonov’a karşı çıkacağı kemer savunması öncesi iddialı konuştu. Filistin asıllı Amerikalı dövüşçü, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Şevkat nakavt edilecek” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, MMA dünyasında büyük yankı uyandırdı.

KRİTİK MAÇ VE YÜKSELEN GERİLİM

2024’ün son UFC etkinliğinde gerçekleşecek bu mücadele, spor camiasında büyük heyecan yaratıyor. Rakipsiz bir kariyere sahip olan Şevkat Rahmonov (19-0), bugüne kadar hiç yenilmedi. Bu durum, Bilal Muhammed için büyük bir sınav niteliği taşıyor. 24 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 no-contest ile kariyerini sürdüren şampiyon, ilk kemer savunmasında üstünlüğünü kanıtlamayı hedefliyor.

Rahmonov’un sakin ve mütevazı duruşu, ringdeki performansıyla ters düşüyor. “Sessiz katil” lakabıyla bilinen Kazak dövüşçü, rakiplerini ringde zorlayıcı bir tarzla etkisiz hale getirmesiyle tanınıyor. UFC uzmanları, bu maçın her iki dövüşçü için de kariyerlerinin dönüm noktası olacağını vurguluyor.

MUHAMMED’İN SOSYAL MEDYA ÇIKIŞI

Bilal Muhammed’in bu kritik maç öncesi yaptığı sert açıklamalar, yalnızca Şevkat Rahmonov’a değil, UFC camiasına da mesajlar içeriyor. Daha önce Joaquin Buckley’in Colby Covington karşısındaki zaferini değerlendiren Muhammed, Buckley’nin gelecekte Kamaru Usman’ı da nakavt edebileceğini öne sürmüştü.

Son olarak, Covington’ın teknik nakavtla kaybettiği dövüş ve doktor kararıyla gelen yenilgi, UFC arenasındaki tansiyonu daha da yükseltti.

BEKLENTİLER VE YORUMLAR

MMA takipçileri ve uzmanlar, Muhammed-Rahmonov mücadelesini 2024’ün en unutulmaz dövüşlerinden biri olarak değerlendiriyor. Özellikle Rahmonov’un kariyerindeki yenilmezlik serisini koruyup koruyamayacağı, maç öncesi en çok merak edilen konu.

Bu karşılaşma, sadece bir şampiyonluk mücadelesi değil, aynı zamanda dövüşçülerin azim ve yeteneklerini sınadığı bir güç savaşı olacak. Bilal Muhammed’in iddialı sözlerinin, Şevkat Rahmonov’un motivasyonunu nasıl etkileyeceği ise maç gününe kadar tartışılmaya devam edecek.