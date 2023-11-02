Büyük Sfenks'in sırrı çözüldü. Tabiat ananın marifeti

Mısır’daki “Büyük Sfenks” heykelinin sırrı çözüldü. Bilim adamları, genel hatlarının, 4.500 yıl önce çöl rüzgârlarının devasa kayanın etrafında hareket ederek onu aşındırmasıyla şekillendiğini ortaya çıkardı.

Büyük Sfenks'in sırrı çözüldü. Tabiat ananın marifeti

Mısır’ın başkenti Kahire’de Gize piramitleri bölgesindeki bulunan ve 4500 yıl önce ortaya çıkan Büyük Sfenks, dünyadaki en büyük tek taş heykeldir.

Doğal kireç taşından oluşan Büyük Sfenks, U 73.5 uzunluğa, metre genişliğe ve 20 metre yüksekliğe sahip.

Büyük Sfenks’in nasıl yapıldığı bugüne kadar bir “sır”dı. Mısırlı jeolog Faruk El Baz, 1981’de Mısırlıların sfenksi piramitler gibi sıfırdan yapmadıklarını, çöl rüzgârlarının heykelin genel hatlarını oluşturduğunu ve antik taş ustalarının da kayaya oyma işlemiyle görünüm kazandırdığını söylemişti. Ancak El Baz’ın sözleri o zaman kanıtlanamadığı için iddiadan öteye gitmemişti. Şimdiyse New York Üniversitesi’nden bilim insanları aynı ortamı yaratarak, çöl rüzgârlarının devasa kayanın etrafında hareket ettiğini ve böylece dev heykeli şekillendirdiğini buldu.

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‘KAYAYI ŞEKİLLENDİRDİ’

ABD’li ekip, El Baz’ın sfenks oluşumunun başlangıçta düz tepeli bir şekil olduğunu ve yavaş yavaş rüzgarla aşındırıldığını öne süren teorisini kanıtladı. Makalenin yazarı Doç. Leif Ristroph da şunları söyledi: “Bulgularımız, sfenks benzeri oluşumların, rüzgârların neden olduğu erozyonda ortaya çıkabildiğini gösterdi. Tabiatta hızlı akışlarla aşındırılan malzemelerin heykele dönüşebileceğini gördük. Bunu, akışkan dinamiği kullanarak kilden yaptığımız aslan benzeri heykellerle kanıtladık. 4.500 yıl önce Gize’de ortaya çıkan kayanın doğal şekli de Mısırlı ustaların katkısıyla sfenks heykeline dönüşmüş.”

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