Büyük umutlarla gelen En Nesyiri kayıplarda. 19,5 milyon euroya gelmişti

Abdülkadir Aydoğan
Büyük umutlarla gelen En Nesyiri kayıplarda. 19,5 milyon euroya gelmişti

Fenerbahçe’de sezon başında büyük umutlarla gelen En Nesyri hayal kırıklığına neden oldu. Sevilla’dan 19,5 milyon euroya gelen Faslı oyuncu çıktığı maçlarda sadece 1 gol atabildi.

Fenerbahçe’de sezon başında gelen oyuncular arasında en pahalı isim olan ve Süper Lig’de en fazla bonservisin ödendiği oyuncu olan En Nesyri büyük hayal kırıklığına neden oldu. İspanyol ekibi Sevilla’dan 19,5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Faslı oyuncu ligde ve Avrupa’da oynadığı futbolla büyük tartışma konusu oldu.

En Nesyri, Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı 8 maçta toplam 293 dakika süre alırken sadece 1 gol atabildi. Büyük umutlarla sarı lacivertli formayı giyen Faslı oyuncu sadece deplasmanda Göztepe’ye karşı gol atabildi.

İŞTE HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLAN ESKİ TRANSFERLER

Fenerbahçe’de En Nesyri’nin hayal kırıklığına neden olan performansı daha önce sarı lacivertlilere büyük umutlarla gelen ancak hayal kırıklığına neden olan forvet oyuncularını akıllara getirdi. Sarı lacivertlilerde bu konuda ilk akla gelen oyuncu Dani Guiza oldu. İspanya’da gol kralı olduktan sonra 2008 yılında 14 milyon euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe’ye gelen Guiza, kaçırdığı gollerle sarı lacivertli taraftarlara adeta saç baş yoldurmuştu. Guiza, Fenerbahçe forması ile çıktığı 98 maçta 35 gol atmıştı.

Sarı lacivertlilerde hayal kırıklığı yaratan bir başka oyuncu da Cezayirli Slimani oldu. 2018-2019 yılında Fenerbahçe forması giyen Slimani, 25 maçta sadece 5 gol atabilmişti.

En Nesyri’nin Fenerbahçe tarihinde başarısız bir transfer olarak anılıp anılmayacağı önümüzdeki maçlardaki performansına bağlı olacak.

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