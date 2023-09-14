Büyük ve küçükbaş hayvan sayısında korkutan rakamlar

TÜİK hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan sayısındaki düşüş, hayvancılık nereye gidiyor sorusunu gündeme getirdi. İşte o rakamlar.

KAYNAK: AA
Büyük ve küçükbaş hayvan sayısında korkutan rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2023 dönemine ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı haziranda 16 milyon 688 bin baş olarak kayıtlara geçti. Sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,9 azalarak 167 bin baş olarak gerçekleşti. Rakamlara göre, Aralık ayından bu yana büyükbaş hayvan sayısında 165 bin civarında bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DAHA BÜYÜK

Küçükbaş hayvan sayısı aynı dönemde 53 milyon 274 bin baş oldu. Koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,7 azalarak 42 milyon 565 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 7,5 azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak hesaplandı.

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