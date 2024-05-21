Büyük vicdansızlık! Hasta çocuklar için ayrılmıştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Büyük vicdansızlık! Hasta çocuklar için ayrılmıştı
Bursa’da park halindeki yolcu minibüsüne giren şahıs hasta çocuk için konulan yardım kumbarasını çaldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi'ndeki minibüs durağına geldi.

Park halindeki yolcu minibüslerinin camlarını kontrol eden zanlı, arka camını zorlayıp girdiği aracın içinden 2 yaşındaki Ravza adlı SMA hastası kız çocuğu için konulan ve içinde para bulunan yardım kumbarasını çaldı.

Sabah geldiğinde kumbaranın yerinde olmadığını gören minibüs şoförü, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kumbarayı çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, şüphelinin minibüsün arka camını zorlayıp içeri girdiği ve daha sonra tekrar aynı yerden çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

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