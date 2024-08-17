Büyükada'da iki katlı ahşap binada yangın: Ekipler müdahale etti

Saat 20.30 sıralarında başlayan yangın, binayı kısa sürede alev topuna çevirdi.

Metruk binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla büyüdü. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri, deniz yoluyla birçok ilçeden olay yerine sevk edildi.

Yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

İstanbul Valiliği'nden Yangın Açıklaması

İstanbul Valiliği, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 21.08’de Büyükada Nizam Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıkmıştır. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engellemiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmekte olup, binanın ormanlık alana uzak olması nedeniyle yangının ormanlık alana sıçrama riski bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.