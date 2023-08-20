Büyükada'da sığınmacı denetimi

İstanbul Büyükada’da, sığınmacılara yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri, ada genelinde yaptıkları denetimde pasaport ve vize sürelerini kontrol etti.

KAYNAK: DHA
Büyükada'da sığınmacı denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumartesi günü Büyükada'da, sığınmacılara yönelik denetim yaptı. Büyükada İskelesi'nde saat 12.00 sıralarında denetime başlayan ekipler, adaya vapurla gelenlerin pasaportlarını ve vize sürelerini kontrol etti. Deniz Limanları Şube Müdürlüğü'ne bağlı botlar da ada çevresindeki denetimlere destek verdi. Denetimlerde pasaport, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadığına bakıldı. Polisin ada genelinde yaptığı denetim saat 20.00'ye kadar devam etti.

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