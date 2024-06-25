Büyükçekmece'de ambulans otomobile çarptı: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Büyükçekmece'de ambulans otomobile çarptı: Yaralılar var

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir ambulansın otomobile yandan çarpması sonucu dört kişi yaralandı.

Ambulans kazası! Yaralılar var

Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza, sabah 10.40 sıralarında Pınartepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, O.A. idaresindeki 34 DTF 827 plakalı otomobil, sokaktan caddeye çıkarken, 34 DOV 120 plakalı ambulansın çarpmasıyla metrelerce sürüklendi.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü O.A. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan O.A. ve yanındaki A.S., ambulansta bulunan sağlık çalışanları A.A. ve S.K. ile birlikte yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından hastaneye götürüldü.

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