Büyükçekmece'de halıya sarılı bulunan Sedef Güler'in katil zanlısı tutuklandı

Sedef Güler'in cansız bedeni, elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış halde denizde bulunmuştu.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, Fırat B. isimli şüpheli tutuklanmış, O.Ö. isimli bir diğer şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

Firari şüpheli Yavuz Güngör, Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlı tutuklandı

Edirne Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından Yavuz Güngör, İstanbul’daki Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Burada yapılan sorgulamanın ardından Güngör, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.