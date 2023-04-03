Karısını öldürüp Yunanistan'a kaçmıştı! İstenen ceza belli oldu…

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada eşini öldürdüğü iddia edilen Sami Aslan ve taraf avukatları hazır bulundu. Olay sırasında alkollü olduğunu öne süren Sami Aslan, “Ben devamlı silahla gezerim. Düşman sahibiyim, 2013 yılında birini kalbinden bıçaklamıştım" dedi. Savcı, mütalaasında Sami Aslan hakkında ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Azmettirici olarak yargılanan baba Mehmet Sırrı Aslan’ın ise beraatini talep etti.

“BEN DEVAMLI SİLAHLA GEZERİM"

Duruşmada savunmasını yapan Sami Aslan, “ Bu olaydan 2,5 ay önce eşimin ayrı bir telefonunu buldum. Ailemizi çağırdık içine baktılar bir şey olmadığını söylediler. Ama ben çok sinirliydim bu evliliği sürdüremeyeceğimi söyledim. Eşim Derya'yı abileri ile birlikte babasının evine gönderdim. Daha sonra ' Madem telefonda bir şey yok barışmak istiyorum' dedim. Olay günü kahveden genç bir arkadaş şoförlüğümü yapıyordu. Ben alkollüydüm. Derya'yı alıp arabaya bindim" dedi.

Olayı hatırlamadığını belirten Aslan, "En devamlı silahla gezerim. Düşman sahibiyim, geçmişte de iki silah yakalatmıştım, silahım ruhsatsızdır. Tekirdağ’da ve Güneşli ’de birçok husumetli olduğum kişi vardır. 2013 yılında Serdar isimli birini kalbinden bıçaklamıştım, kendisi yaşıyor. Bu yüzden cezaevine girip çıktım ve silah taşıyordum" dedi.

“SİLAHI KULLANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Babası Mehmet Sırrı Aslan’ın kendisini azmettirmediğini belirten Sami Aslan, “Olay anlık gelişti. Şoför olay meydana gelmeden önce bizi bırakmıştı; eve doğru yürüyerek gidiyorduk. Şoförün bizi bıraktığı yer benim evime 50 metre kadar mesafedeydi. Silahı kullandığımı hatırlamıyorum. Sabah açık arazide kendime geldim. Alkol masasından kalkmıştım. Keşke böyle şeyler yaşanmamış olsaydı. Ben bu suçtan Yunanistan'da yakalandım. 2 yıl kadar orada cezaevinde yattım" dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Baba Mehmet Sırrı Aslan’ın oğlunu azmettirdiğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle baba Mehmet Sırrı Aslan'ın beraati talep edildi. Sami Aslan hakkında ise, ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DURUŞMADA SES KAYDI GERGİNLİĞİ

Sanık Sami Aslan’ın avukatı ellerinde ses kayıtları olduğunu ve mahkemece bunların değerlendirilmesini istedi. Mahkeme, ses kayıtlarının hukuka aykırı elde edilmiş olması nedeniyle bu talebi reddetti. Sami Aslan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi. Duruşma sonrası Sami Aslan ses kayıtlarının değerlendirilmeyişine sinirlenerek, “O zaman duruşma yapmayın, ağırlaştırılmış müebbet verin gönderin. Şizofren miyim ben cinayet işleyeyim durup dururken ?" sözleriyle verilen karara tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, jandarmalara sanığı salondan çıkarmalarını söyledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede şüpheli Sami Aslan'ın 29 Temmuz 2020'de boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı barışma bahanesiyle ağabeyinin evinden aracıyla alıp olay mahalline getirdiği ve ele geçirilemeyen tabanca ile ateş ettiği belirtildi. Uzak mesafeden kafa bölgesine iki el, yakın mesafeden batın bölgesine bir el ateş edilmesi suretiyle eşinin ölümüne sebebiyet verdiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Mehmet Sırrı Aslan'ın da azmettirme suretiyle suça iştirak ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Savcı Sami Aslan'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını isterken, baba Mehmet Sırrı Aslan'ın ise, "Töre saiki ile öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

(Kaynak: DHA)