Büyükçekmece’de Marmara Depremi’nin 24’üncü yılında 70 daire yıkıldı

Büyükçekmece Belediyesi, olası İstanbul depremi öncesi hasarı ve can kaybını en aza indirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Mahallesi'nde 70 hasarlı dairenin yıkımı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşti.

"BÜYÜKÇEKMECE’Yİ DEPREME DAYANIKLI KENT HALİNE GETİRECEĞİZ’’

Teknik ekibi ile birlikte kentsel dönüşüm yıkımı törenine katılan Akgün, Büyükçekmece’yi depreme dayanıklı kent haline getirmekte kararlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün 17 Ağustos 2023; 1999 yılının 17 Ağustos’unda ben yine belediye başkanıydım ve korkunç depremi ayakta geçirdik. Sonraki süreç içerisinde 1999 depreminden aldığımız dersle 2000 yılından itibaren Büyükçekmece’de depreme karşı hazırlığa başladık.

1999 yılındaki depremden hemen sonra dünyadaki bilim insanları 2030’lu yılların başından itibaren İstanbul’da 7,5 ve üzerinde bir deprem olacağını ifade etmiştir. Sonuç olarak büyük İstanbul depreminin olabileceği döneme giriyoruz. 2030 yılına kadar 7 yıllık süreç içerisinde İstanbul’da mutlak yıkılacağını bildiğimiz binaları eğer yenileyemezsek maddi ve manevi çok büyük kayıplar olacak.

Bizim için can kaybı esastır. Bunları engellemek için 39 ilçe durmadan yorulmadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu yanımıza alıp İstanbul’u depreme hazırlamalıyız aksi taktirde çok geç kalınmış olacak. İstanbul’da yüz binlerce ölü ve çok büyük ekonomik çöküntü olacak. Allah, inşallah bu günleri bize göstermez” ifadelerini kullandı.

“BİNALARI YIKMAYA, YENİLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Yıkımlara devam edildiğini söyleyen Akgün, "Yıkıma devam ediyoruz. Burada yaklaşık 70 daireyi yıkıyoruz. Çünkü deprem olacak ve eğer bu binaların dönüşümünü yapmazsak insanlar ölecek. Bunu biliyoruz, bildiğimiz için de 1999 depreminden aldığımız dersle yıkılacak binaları yıkmaya ve yenilemeye devam ediyoruz.

2004’ten geriye doğru Büyükçekmece’de eski binaların sayısı 20 bin 100’dür. O eski binalarında yaklaşık 68 bin de daire vardır.

1999 depreminde yaşananlardan sonra özellikle 2004’ten sonra geriye dönük ne kadar bina varsa tespitini yaptık ve bunlardan 67 bin bağımsız bölümün, konut ve iş yerinin 40 binini yeniledik” dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İSTANBUL’U AYAKTA TUTMAMIZ GEREKİYOR"

Vatandaşın burnunun bile kanamaması için çaba gösterdiğini söyleyen Akgün, “Büyükçekmece’de sadece büyükşehir meclisinden yardım alarak 2 katları 3 kat, 3 katları 4 kat, 4 katları 5 kat yaptık. Vatandaşımıza 1 kat ilave yaparak Büyükçekmece’de kentsel dönüşümün belini kırdık.

Büyükçekmece’de deprem vuku bulduğunda vatandaşımızın burnu dahi kanamaması için çalışacağız. 2023’ten itibaren 4,5 yıl içinde Büyükçekmece’yi depreme dayanıklı kent haline getirmeye kararlıyız. Vatandaşımızın desteğiyle müteahhit, vatandaş, belediye üçgeninde bu işi bugüne kadar çözmenin becerisini gösterdik.

Vatandaşın önce canını sonra malını kurtarmak ve Türk ekonomisinin çöküşünü engellemek için kentsel dönüşüm ile İstanbul’u ayakta tutmamız gerekiyor. 1999 depremi dahil 60 deprem ve 129 bin 330 can kaybı oldu. Bundan başka derse ihtiyaç yok, en büyük ders budur" diyerek ifadelerini sonlandırdı.