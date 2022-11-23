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Park halindeki araç yandı

Büyükçekmece’de park halindeki bir araç yanarak adeta küle döndü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:17
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Büyükçekmece'de park halindeki araç yandı

Park halindeki araç yandı
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 15.00 sıralarında Ulus Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki olan araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alev topuna dönen aracın önünde bulunan otomobil, sahibinin çağrılmasıyla son anda kurtarıldı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye, ilgili aracın yanma nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Konu ile ilgili konuşan esnaf, “Biz çalışıyorduk ve park halindeki araca muhtemelen benzin gibi bir şey attılar. Araç yanmaya başlayınca üç tane yangın tüpü ile müdahale ettik. Yanan arabanın yanında bir tane de aracımız vardı. Onu zor kurtardık. Kendi kendine yanma ihtimali yok çünkü park halindeydi” dedi.

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