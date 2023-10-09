Büyükçekmece’de polis memuru Cihat Ermiş’i şehit eden saldırgan tutuklandı

Ermiş, şüpheli bir şahsın bulunduğu daireye gittiği sırada içeriden ateş açılması sonucu ağır yaralanmıştı.

Polise içeriden ateş açıldı

Olay, Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine şüpheli bir şahsın bulunduğu daireye giden polis memuru Cihat Ermiş’e içeriden ateş edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ermiş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Saldırgan yakalandı ve tutuklandı

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve saldırgan Muhammet Berke Çorak’ı yakalayarak gözaltına aldı. Çorak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.