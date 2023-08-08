Büyükçekmece'de riskli binaların yıkımı sürüyor

Büyükçekmece'de olası depremde yıkılma riski olduğu belirlenen 12 blok ve 130 bağımsız bölümden oluşan binaların yıkım çalışmalarına başlandı.

KAYNAK: AA
Büyükçekmece'de riskli binaların yıkımı sürüyor

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilçedeki Atatürk Mahallesi Adelya Sokak'ta yürütülen yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de takip etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi olarak deprem gelmeden riskli yapıları yıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Akgün, ısrarla ve inatla Büyükçekmece'de olası bir depremde yıkılma ihtimali olan bütün binaları yıkmayı sürdüreceklerini dile getirerek, "Yenilemeye devam ediyoruz. İstanbul'u kurtarmak zorundayız. İstanbul'u kurtaramazsak çok ama çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Büyük ekonomik sorunlar yaşarız. Seferberlik ilan etmeliyiz. Bugün 12 blok 130 daire yıkıyoruz. Bu haftadan itibaren çok yoğun yıkımlarımız var." diye konuştu.

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