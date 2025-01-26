Büyükçekmece'de şaşkına çeviren görüntü! Papağanları görenler telefona sarıldı

Büyükçekmece'de görülen, genellikle tropikal iklimlerde yaşayan İskender cinsi yeşil gövdeli, kırmızı renkli gagalı İskender cinsi papağanlar vatandaşları şaşkına çevirdi.

Papağanlar, yaklaşık 10’lu gruplar halinde dolaşırken, nereden geldikleri ise merak konusu oldu. Görenler, hem şaşırdı, hem de mutlu oldu.

"SANIRIM BİR YERDEN KAÇTILAR"

Zehra Berber, “Şaşırdım. 8 tane gördüm. Yem koydum ama gelmediler hiçbir şekilde. Kesin bir yerden kaçtılar, dedim. Birlikte uçuyorlardı. Cama da geldiler ama yakalayamadık. Herhangi bir bilgim yok nereden geldiklerine dair” dedi.

"AĞAÇLAR ÇOK OLDUĞU İÇİN NONMAL"

Zehre Şengül ise, “Daha önce görmedim hiç, ilk kez gördüm. Burada da ağaçlar çok fazla olduğu için gelebilirler normal.” diye belirtti.

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