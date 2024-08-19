TikTok fenomeni papağan Apollo Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı

Fenomen papağan Dünya Rekoru'nu kırdı

ABD'li içerik üreticileri Dalton ve Victoria Mason ile birlikte yaşayan Apollo, TikTok'ta 2,8 milyon, YouTube'da ise yaklaşık 1,3 milyon takipçiye sahip. Çift, 2020'den beri onlarla yaşayan 4 yaşındaki gri papağanı eğitiyor.

Apollo, 13 Aralık 2023 tarihinde üç dakika içinde 12 nesnenin ismini söyleyerek dünya rekoru kırdı. Guinness Dünya Rekorları, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Apollo'nun, böcek, kitap ve çorap gibi 12 farklı nesnenin adını söyleyerek bu rekoru elde ettiğini duyurdu.

Mason çifti, bu başarıyla ilgili olarak "Amacımız, hayvanların doğal zekası konusunda farkındalık yaratmak" dedi ve ekledi: "Bu unvanın, 'kuş beyinli' ifadesinin anlamını değiştirmesini umuyoruz."

Gri papağanlar, en zeki hayvan türlerinden biri olarak bilinir. Daha önceki araştırmalar, gri papağanların en az 5 yaşındaki çocukların bilişsel seviyesine sahip olduğunu göstermiştir. Mason çifti, Apollo'yu eğitirken Dr. Irene Pepperberg'ün yöntemlerinden faydalandıklarını ve onun en sevdiği atıştırmalık olan antep fıstığını kullandıklarını belirtiyor. Bu yöntemde, bir kişi papağana yeni şeyler öğretirken, bir diğer kişi de hayvanla birlikte öğreniyormuş gibi davranarak ona model oluşturuyor.

Yıllarca Alex adındaki bir gri papağanla çalışan Dr. Pepperberg, bu hayvanların çıkardığı seslerin sadece taklitten ibaret olmadığını tespit etmişti. Alex, 6'ya kadar saymayı, birçok nesnenin ve rengin ismini öğrenmeyi başarmıştı.