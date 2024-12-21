Büyükçekmece’de seyir halindeki Tofaş alev alev yandı

Olay, Büyükçekmece E-5 yan yolunun Beylikdüzü istikametinde, saat 14.50 civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 66 PD 178 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı ve kısa süre içinde alev aldı. Sürücü, hemen aracından inerek çevredeki diğer sürücülerden yardım istedi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen İstanbul Büyükçekmece İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürüldü ancak araç, büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle, E-5 yan yolda ciddi trafik sıkışıklığı yaşandı. Özellikle, olay yerinde yapılan temizlik çalışmaları ve araç kaldırma işlemleri nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sürücüler, uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldılar.

Yangının kesin nedeni henüz belirlenemezken, otomobilin elektriksel bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, araç sürücüsü herhangi bir yaralanma yaşamadan durumu atlatmayı başardı.