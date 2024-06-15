Büyükekşi Ceferin ve Infantino ile görüştü

TFF'den yapılan açıklamaya göre Infantino ve Ceferin, A Milli Futbol Takımı'na EURO 2024'te başarı diledi, Büyükekşi de kendilerine teşekkür etti.

Infantino ile Büyükekşi görüşmesinde A Milli Takım'ın F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz'in efsane oyuncusu Luis Figo, Ceferin ile yapılan görüşmede ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csany de yer aldı.

Büyükekşi, Macaristan Başbakanı Orban ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Csany'ye başkent Budapeşte'de Macaristan ile Türkiye arasında oynanan dostluk maçında gösterdikleri misafirperverlik için bir kez daha teşekkürlerini iletti.

TFF Başkanı Büyükekşi, açılış töreni öncesi düzenlenen etkinliklerde Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'ndaki ülkelerin temsilcileriyle de bir araya geldi.

Büyükekşi, Çekya Futbol Federasyonu Başkanı Petr Fousek, Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes ile görüşürken, dört başkan maçların centilmence geçmesi temennisiyle birbirlerine başarı diledi.

Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanı Paul Philipp, Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka ve İsviçre Futbol Federasyonu Dominique Blanc ile de görüşen Büyükekşi, 14 Temmuz'a kadar sürecek şampiyonayla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Büyükekşi, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirilen EURO 2024 açılış seremonisi ile Almanya-İskoçya maçını FIFA Başkanı Infantino, UEFA Başkanı Ceferin ve ülke federasyon başkanlarıyla birlikte takip etti.