Büyükekşi Merih Demiral'a oynanan oyunu açıkladı

2024 Avrupa Şampiyonası nedeniyle Almanya’da bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği 2 maçlık ceza hakkında konuştu.

İşte Mehmet Büyükekşi’nin açıklamaları:

"KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Verilen kararı kınıyoruz. Akşama doğru Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. O da ne yaptığımızla ilgili benden bilgi aldı. Anlattık. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde verilen kararın taraflı ve kabul edilemez olduğunu söyledi."

"NE KADAR YANLI OLDUĞUNUN BELİRTİSİ"

"Merih'e verilen cezaya baktığımızda maçın delegesi, raporunda herhangi bir şey yazmamıştır. Bir batılı devletin bakanının açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştır. Bu da ne kadar yanlı olunduğunun belirtisidir. Verilen kararı kınıyoruz."

"PEŞİN HÜKÜMLE KARAR VERİLMİŞ"

"Yarın inşallah taraftarlarımızın takımımızı canı gönülden destekleyeceklerini göreceğiz. TFF olarak 27 sayfalık bir savunma hazırladık ama bir gün önceden bir gazetede haberin çıkmasından da gördük ki karar peşin hükümle verilmiş. 27 sayfalık savunmanın okunması bile saatler alır. İnşallah en güzel cevabı sahada vereceğiz."

"11 TANE MERİH DEMİRAL OLACAK"

"Yarın sahada 11 tane Merih Demiral olacak. Hepsi Merih Demiral'ın yerine de oynayacak."