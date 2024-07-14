Büyükekşi'den flaş Hamit Altıntop kararı

18 Temmuz’da gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimi öncesinde rakipleri bir bir adaylıktan çekilen Mehmet Büyükekşi seçim kampanyasına başladı.

YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Geçtiğimiz akşam İzmir’de TFF delegeleri ile bir araya gelen Mehmet Büyükekşi yönetim kurulunun değişeceğini ancak kurulların tüzük gereği aynı kalacağını açıkladı.

YUSUF GÜNAY VE HAMİT ALTINTOP DEVAM EDECEK

Büyükekşi’nin yönetim kurulunda kimleri değiştireceği merak konusu olurken Yusuf Günay ve Hamit Altıntop hakkındaki kararı ise ortaya çıktı.

İkili hakkında konuşan Mehmet Büyükekşi’nin yeniden seçilmesi halinde “görevine devam edecekler” dediği iddia edildi.