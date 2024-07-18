Büyükekşi'den seçime saatler kala flaş hamle

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün Ankara’da bulunan JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilecek.

Saat 11.00’de başlayacak kongre öncesi Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu delegeleri ikna çalışmalarına devam ediyor

Başkanlık seçimi öncesi yapılacak olan Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerini kazanarak seçimde avantajı eline almak isteyen Mehmet Büyükekşi’den flaş bir hamle geldi.

AKP MİLLETVEKİLİNİ ADAY GÖSTERDİ

Hacıosmanoğlu’nun Murat Sancak’ı aday göstermesine karşılık olarak Büyükekşi ise AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ı aday gösterdi.

TFF'DE GÖREVLİYDİ

Mehmet Baykan milletvekili olmadan önce TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştu. Baykan'ın delegeler arasında etkili bir isim olduğu biliniyor.

AZ FARKLA ÖNE GEÇTİ

Mehmet Büyükekşi'nin bu hamlesiyle divan kurulu başkanlığı için toplanan imzalarda az farkla Hacıosmanoğlu'nu geçtiği belirtiliyor.