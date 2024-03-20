Büyükekşi'nin iftarına sadece 5 kulüp katıldı. Flaş Galatasaray detayı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin iftarına Süper Lig'den sadece 5 kulübün katıldığı belirtildi.

Dört büyülerden yalnız Galatasaray'ın yer aldığı iftara ayrıca Gaziantep FK, Hatayspor, Sivasspor, Başakşehir de katıldı.

Bu arada Ali Koç'un başkanlığından istifa etmesinin ardından Kulüpler Birliği'nde bildiri krizi yaşandığı ileri sürüldü.

Kulüpler Birliği'nin Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili olarak yayınlayacağı bildiriye Galatasaray Kulübü'nün Mehmet Büyükekşi'nin istifasının istenmesi nedeniyle karşı çıktığı iddia edildi.