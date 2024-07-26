Büyükekşi'ye ağır suçlama. Ne yaptığını açıkladı

Mehmet Büyükekşi'ye ağır suçlama

Süper Lig'den 1. lige düşen Fatih Karagümrük'ün kulüp başkanı Süleyman Hurma, yeni sezo için iyi bir kadro kurduklarını söyledi.

Hurma, "Takımımızda çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu sezon geri geleceğiz. Çok önemli oyuncuları aldık. Bunlardan biri de Nikola Dovedan. Bundesliga’da 25 maçı var. Bundesliga'dan Süper Lig'e bir oyuncu getirmek çok zorken biz bir alt lige oyuncu getirdik. Portekiz liginden Camacho diye çok önemli bir oyuncu aldık. Papy Djilobodji’yi ise Antep’ten transfer ettik. Beşiktaş’tan Emre Bilgin‘le anlaşmak üzereyiz, zaten kendi elimizde çok önemli oyuncularımız vardı. Üst düzey oyuncu alıp yolunuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Hurma, Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerini kaybeden Mehmet Büyükekşi için de ağır ifadeler kullandı.

Süleyman Hurma, şunları söyledi:

"Geçen yıl tabii ki bizim beklentimiz takım kadrosu olarak UEFA Kupası’na katılmaktı. Maalesef Futbol Federasyonu eski başkanı Sayın Büyükekşi ve ekibindeki insanlarla düştüğümüz anlaşmazlık sonucu ki hiçbirisi Karagümrük‘ün çıkarları adına değil, futbol adınaydı. Onun sonucunda Türkiye’de tartışmasız herkesin kabul edeceği şekilde bizi bir dozerle sürüp bir çukura attılar. Biz hancıyız, yolcular düşünsün. Biz o girdiğimiz çukurdan çıkar, tekrar futbol sahnesinde almamız gereken yeri alırız."