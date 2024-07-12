Cenk Tosun Büyükekşi'ye selam vermedi. Fenerbahçe kaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cenk Tosun Büyükekşi'ye selam vermedi. Fenerbahçe kaptı

Milli takım kampında Büyükekşi'yi görmezden gelmesiyle gündeme oturan Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

2024 Avrupa Şampiyonası'nın sona ermesi ile birlikte yurda dönen Cenk Tosun'dan ayağının tozu ile flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

Deneyimli golcü Batshuayi'nin ayrılığı nedeniyle hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede taraflar anlaşmaya varırken Cenk Tosun'un cumartesi günü resmi imzayı atması bekleniyor.

"BÜYÜKEKŞİ'YE SELAM VERMEDİ FENERBAHÇE KAPTI"

Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile anlaşması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar milli takım kampında Büyükekşi ile yaşadığı olaya atıfta bulunarak "Büyükekşi'ye selam verdi Fenerbahçe anında kaptı" yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU

Millilerimizin son 16 turunda 2-1 galip geldiği Avusturya maçından sonra otele gelen Mehmet Büyükekşi kapıda bekleyerek tek tek oyuncularla selamlaşmıştı.

Büyükekşi ile tokalaşmak istemeyen Cenk Tosun ise arkasından hızlıca geçerek olay yerinden uzaklaşmıştı.

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