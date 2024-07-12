Galatasaray 35 yaşında Panathinaikos'tan transfer etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray 35 yaşında Panathinaikos'tan transfer etti

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, son olarak Panathinaikos'ta forma giyen deneyimli smaçör Jiri Kovar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Çek asıllı İtalyan oyuncu Jiri Kovar'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen 35 yaşındaki smaçörle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, tecrübeli smaçör Jiri Kovar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübümüz, 1989 doğumlu, Çek asıllı İtalyan smaçör Jiri Kovar ile kadrosunu güçlendirdi.

Profesyonel voleybol kariyerine 2006 yılında Sisley Treviso ekibinde başlayan oyuncu, sırasıyla Esse-Ti Carilo Loreto, Marmi Lanza Verona, Cucine Lube Civitanova ve Panathinaikos forması giydi.

Oyuncunun kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Kupası, 6 İtalya Serie A1, 3 İtalya Kupası, 1 İtalya Serie A2, 2 İtalya Süper Kupası, 2 Yunanistan Ligi Kupası ve 1 Yunanistan Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Jiri Kovar’a Galatasaray HDI Sigorta’ya hoş geldin der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz.

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