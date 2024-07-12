Galatasaray 35 yaşında Panathinaikos'tan transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Çek asıllı İtalyan oyuncu Jiri Kovar'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen 35 yaşındaki smaçörle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, tecrübeli smaçör Jiri Kovar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübümüz, 1989 doğumlu, Çek asıllı İtalyan smaçör Jiri Kovar ile kadrosunu güçlendirdi.
Profesyonel voleybol kariyerine 2006 yılında Sisley Treviso ekibinde başlayan oyuncu, sırasıyla Esse-Ti Carilo Loreto, Marmi Lanza Verona, Cucine Lube Civitanova ve Panathinaikos forması giydi.
Oyuncunun kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Kupası, 6 İtalya Serie A1, 3 İtalya Kupası, 1 İtalya Serie A2, 2 İtalya Süper Kupası, 2 Yunanistan Ligi Kupası ve 1 Yunanistan Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.
Jiri Kovar’a Galatasaray HDI Sigorta’ya hoş geldin der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz.