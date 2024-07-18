Büyükekşi'yi ibra eden kulüpler belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Büyükekşi'yi ibra eden kulüpler belli oldu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık Seçimi Ankara’daki JW Marriott Hotel'de devam ediyor.

Divan Kurulu Başkanı’nın seçilmesinin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunuldu.

BÜYÜKEKŞİ İBRA EDİLDİ

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig başkanlarının katıldığı oylama sonucunda Mehmet Büyükekşi ve yönetimi ibra edildi.

GALATASARAY İBRA OYU VERDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise ibra edilmesi yönünde oy kullandığı görüldü.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR RET OYU VERDİ

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz Büyükekşi’nin ibrası için ret oyu verdiği gözüktü.

İBRA EDENLER

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RET OYU VERENLER

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