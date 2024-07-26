Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

Kaynak: AA
Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla açıklanan kararnameye göre, çeşitli devlet kurumlarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı. Türkiye'nin yeni Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nin de aralarında olduğu 11 üniversiteye yeni rektörler atadı.

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok üst düzey bürokrat görevden alındı. Kararnameyle Türkiye'nin yeni Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız oldu.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Haberler
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı! Ellerin kırılsın Gündem
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı! Ellerin kırılsın
Galatasaray mahkemeye gidiyor Spor
Galatasaray mahkemeye gidiyor
Erdoğan’dan maaşları arttırın talimatı Gündem
Erdoğan’dan maaşları arttırın talimatı
15 saatte ölüm yolculuğunu bitirdi Spor
15 saatte ölüm yolculuğunu bitirdi
Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı Ekonomi
Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı
Tekirdağ'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu Gündem
Tekirdağ'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu
Ücretsiz toplu taşıma için yeni karar! Tarih verildi artık para alınacak Ekonomi
Ücretsiz toplu taşıma için yeni karar! Tarih verildi artık para alınacak