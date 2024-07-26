Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla açıklanan kararnameye göre, çeşitli devlet kurumlarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı. Türkiye'nin yeni Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nin de aralarında olduğu 11 üniversiteye yeni rektörler atadı.

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok üst düzey bürokrat görevden alındı. Kararnameyle Türkiye'nin yeni Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız oldu.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.