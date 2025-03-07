Büyükşehir Belediyesi'nden kaldırım işgaline son!

Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi'nden kaldırım işgaline son!

Van Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde kaldırım ve yaya yollarını işgal eden işletmeler ile seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Uyarıları dikkate almayanlara ise idari işlem uygulandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde birçok farklı konuda denetimleri arttırdı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan ekipler, kaldırımları işgal eden işletmeler ve izinsiz satış yapan seyyar satıcılar tek tek uyardı.

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Yaya ve araç yolunu işgal eden birçok ürün zabıta ekipleri tarafından kaldırılırken, uyarıları dikkate almayan ve reklam tabelaları ile malzemelerini kaldırmayan bazı işletmelere cezai işlem uygulandı.

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İzinsiz tezgâh açan ve çevre kirliliği ile ulaşımda aksaklık yaşatan seyyar satıcıların malzemeleri de denetimler kapsamında toplatıldı.

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Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Hacıbekir caddelerinde yoğunlaşan denetimlerde, yol kenarlarına ve kaldırımlara bırakılan duba, reklam panoları ve çeşitli malzemeler de zabıta ekipleri tarafından bir bir kaldırıldı.

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Yetkililer, yaya güvenliği ve düzenli şehir görünümü için bu tür denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

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