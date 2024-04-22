Büyükşehirde su 1 liraya düştü. Dalga geçilen vaat gerçek oldu

Serkan Talan
Büyükşehirde su 1 liraya düştü. Dalga geçilen vaat gerçek oldu
Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni yıllar sonra kazanan CHP suda indirim vaadini gerçekleştirdi. MHP'li başkan indirim vaadiyle alay etmişti.

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerde başkan adayları birçok vaatte bulundu.

Seçim sürtesinde Manisa'da yaşanan 'su' polemiği ise gündem olmuştu.

Belediyenin eski başkanı MHP'li Cengiz Ergün CHP'li Ferdi Zeyrek'in “İlk 2 ton su 1 TL olacak” vaadiyle dalga geçmişti.

Ergün, "2 ton su 1 lira diyor. Yapamazsın Ferdi Bey, yapamazsın. Atma Ferdi din kardeşiyiz." ifadelerini kullanmıştı.

VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Tam 74 yıl sonra belediyeyi kazanan CHP suda indirim vaadini gerçekleştirdi.

CHP’li aday Cengiz Ergün seçim sürecinde sosyal medyada hesabından şu vaatlerde bulunmuştu:

Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği Manisa’da kimseyi ayırmadan eşit hizmeti herkese ulaştıracak, hemşehrilerimizin bize ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olacağız.

İlk 2 ton su 1 TL olacak ve sonraki kademelerde yüzde 30 indirim uygulanacak.

Kartlı sayaç artık zorunlu değil.

Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesi cemevlerinden de su kullanım bedeli alınmayacak.

Büyükşehirde suya büyük indirim

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SUDA İNDİRİM YAPTI

Belediyeyi kazanan Ergün tekrar paylaşım yaparak Ferdi ilk iki ton suyun 1 lira olduğunu ve sonraki kademelerde yüzde 30 indirim olacağını açıkladı.

Ergün şöyle dedi:

Müjdemi isterim.

Artık Manisa’mızda ilk 2 ton suyun fiyatı 1 TL.

Kartlı sayaç dönemi sona erdi.

Yeni fiyat tarifemizi 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacağız.

Söz verdik yaptık, ne mutlu bize.

Öte yandan CHP, 1950'de Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetmişti.

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İZMİR’DE DE EKMEĞİN FİYATI DÜŞTÜ

Yine CHP’nin kazandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi de ekmek fiyatlarında indirime gitti.

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay kentte 7 TL’den satışa sunulan halk ekmeğin fiyatı 5 TL'ye indirdi.

BOĞMA RAKI TESİSİ

Öte yandan Hatay’ın Defne ilçesi ilçesinde SOL Parti Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu da seçim sürecinde ilginç bir vaatte bulunmuştu.

Mansuroğlu boğma rakı tesisi kullanacağını söylemişti. Adayın bu vaadi sosyal medyayı sallamıştı.

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