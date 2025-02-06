Büyükşehirler beyaza büründü

Yağış nedeniyle trafik ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında, kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini artırdı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü.

Kar yağışını fırsat bilenler, Umuttepe mevkisindeki kent ormanına gelerek poşetlerle kaydı, kar topu oynadı.

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Kent genelinde 440 personel 235 araç ile gece gündüz iki vardiyalı çalışan ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları açık tutmaya çalışıyor.

Ekipler, karla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için sürücülerin, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri, kış lastiği ve zincir olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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ARAÇLARDA 12 KİŞİ MAHSUR KALDI

Öte yandan Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkmak isterken yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 araçtaki 12 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, iş makineleriyle kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkararak mahsur kalanları kurtardı.

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Sakarya'da ise dün başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde aralıklarla devam ediyor.

Yağışın ardından kentin yüksek kesimleri ile Sakarya Üniversitesi kampüsü beyaza büründü.