Büyüksu Deresi’ne pikapla uçtular: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu’da gece saatlerinde Büyüksu Deresi’ne uçan pikap içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi meydana gelen kazada yaralandı.

KAYNAK: İHA
Büyüksu Deresi’ne pikapla uçtular: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Köprücüler Köyü yolu üzerinde bulunan Büyüksu Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprücüler Köyü yolu üzerinde seyreden sürücüsünün adı henüz tespit edilemeyen pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Büyüksu Deresi’ne uçtu. Araçta bulunan Murat Sınmaz hayatını kaybederken, Ebubekir Çalışkan, Furkan Bülbül ve Serhan Aslandoğdu yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yaralı halde bulunan Ebubekir Çalışkan ve Furkan Bülbül kendi imkanları ile pikaptan çıktı. Serhan Aslandoğdu, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Murat Sınmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kazada pikap hurdaya döndü.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw040330-01.jpg

aw040330-02.jpg

aw040330-03.jpg

aw040330-04.jpg

aw040330-05.jpg

aw040330-06.jpg

aw040330-07.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Son Haberler
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı Teknoloji - Otomotiv
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı Spor
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı Spor
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı
Yıldırım düşen ev alev alev yandı Güncel
Yıldırım düşen ev alev alev yandı
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü Yaşam
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü
Fenerbahçe Başakşehir ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe Başakşehir ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi