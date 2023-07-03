Buz mağarasında çocuğunun gözleri önünde 80 metrelik çukura düşen baba hayatını kaybetti düşme anı kameraya yansıdı

Bayburt'un Helva köyünden akrabaları ve çocuklarıyla dağ gezisine çıkan Mehmet Daştan (43), yaklaşık 80 metre derinliğindeki buz mağarasına girdi.
Ancak bir anda dengesini kaybederek çukura düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında Daştan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet Daştan'ın çukura düşerken çektiği görüntüler cep telefonu kamerasında kaldı.
Babasının ölümüne tanık olan çocuğu ise gözyaşlarına boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.