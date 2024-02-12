Buzağıya bagajda serum bağlandı

Kaynak: İHA
Buzağıya bagajda serum bağlandı
Sivaslı besici, hastalanan 4 günlük buzağısını otomobilin bagajında veterinere götürerek tedavi ettirdi. Serum bağlanan buzağı otomobilin bagajında güneşlendi, sahibinin parmağını emdi.

Sivas’ta yaşayan Ömer Çiftçi, üşütüp hastalanan 4 günlük buzağısını otomobilinin bagajında veterinere götürdü. Veterinerde tedavisi yapılan buzağıya bagajda serum takıldı, aynı zamanda güneşte kalması sağlandı.

Bagajda hem güneşlenen hem de sahibinin parmağını emen buzağı yüzleri gülümsetti. Bir süre bagajda güneşlenen baygın haldeki buzağı, serumun bitmesini ardından kendine gelerek ayaklandı.

Besici Ömer Çiftçi, hastalanan buzağısını otomobiliyle veterinere getirdiğini belirterek, “Buzağı 4 gün önce doğdu. Bugün de rahatsızlandı. Biz de veterinere getirdik. O da tedavisini yapmaya başladı. Şükür biraz daha iyi. Vücut ısısı düşmüş denildi" dedi.

Çiftçi "Hem güneşini alıyor hem de serumunu alıyor. İğne ilaç tedavisiyle düzeltmeye çalışıyoruz. Soğuk anlığın ve üşütme. Biraz da hava şartları sert gittiği için o yüzden dolayı üşütmüşüz buzağımızı. Otomobille getirdik. Yaklaşık 15-20 kilometre bir yol geldik” dedi.

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