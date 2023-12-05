Buzdolabınıza onları koymayın

DOMATES

Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabıya konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabıya konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

KAHVE

Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

PATATES

Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

ÇİLEK

Çilek ve frambuaz gibi gülgiller, tırtıksı yapısıyla içinde bakterileri tutmaya hazırdır. Kiklospora bakterisi taşıyabilen meyveler, toplandıktan kısa süre sonra bozulabilir.

AVAKADO

Avakado meyvesinin daha hızlı olgunlaşmasını ve lezzetini kaybetmemesini sitiyorsanız buzdolabına koymayın.

MUZ

Bu durum olgunlaşmamaış muzlar içinde geçerlidir. Olgunlaşmamış muzları dolaba koyamayın. Sert çekirdekli meyveler buzdolabına konulduğunda lezzetini kayvbeder. Bu çeşit meyveleri buzdolabına koymamanız daha doğrudur.

SARIMSAK

Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

TATLILAR

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.