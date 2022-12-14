Buzlu yolda 200 yapınca kabusu yaşadı

Sosyal medyada yayınlanan bir video, araç kullanırken alınması gereken önlemleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde bir sürücünün soğuktan buz tutmuş asfalt yolda 200 hızda gidince kaza geçirdi.

Buz kaplı asfalt yolda kayan araç şoförün kontrolünden çıkarak devrildi.

O anları arabanın arka koltuğunda oturan bir kişi anbean kaydetti.