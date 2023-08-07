Buzul kırılması sonucu sel oldu, evler yıkıldı

Buzul kırılması Alaska'da büyük sele neden olurken, nehir kıyısında evler yıkıldı. Yetkililer acil durum ilan etti.

Buzul kırılması sonucu sel oldu, evler yıkıldı

Editör: Abdullah Keleş

Alaska'da yer alan bir buzul gölünün küresel ısınmaya bağlı erimesi sonucu Mendenhall Nehri suları aşırı derecede yükseldi. Nehrin kenarında bulunan evlerden bazıları yıkıldı. Acil durum ilan edildi.

Yetkililer yaptığı açıklamada, hafta sonu eşi benzeri görülmemiş buzul selinin iki evi yıktığını ve diğerlerine de ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.

Juneau Şehir Müdür Yardımcısı Robert Barr, herhangi bir yaralanmanın bildirilmediğini, ancak sel sularının üçüncü bir evin bir bölümünü kapladığını ve bir apartman binasında önemli derecede hasara neden olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından turist çeken 3 bin yıllık Mendenhall Buzulu'nu çevreleyen suyun, artık şehri tehdit ettiği açıklandı.

Yılın bu aylarında nehirde su taşkınlarının hep yaşandığı ancak bu seferki erimenin daha şiddetli olduğu ve geçmiş dönemlere göre su seviyesinin 1 metre daha yükseldiği açıklandı.

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