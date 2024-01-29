BYD Türkiye pazarı için üretimde öncelik tanıdı

Kaynak: Haber Merkezi
BYD Türkiye pazarı için üretimde öncelik tanıdı
BYD, 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren BYD SEAL U modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonunu Türkiye’de satışa sunacağını açıkladı.

Haber: Ercan Karaca

BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun, “BYD markası, Türkiye pazarını her zaman stratejik olarak önemli bir konumdadır. Mevcut şartlarda ise en hızlı çözümü bulmak adına BYD Avrupa ile yakın bir işbirliğindeyiz. SEAL U DM-i üretimini önceliklendirdik. BYD, üretim planlamasını kısa sürede değiştirerek Türkiye için esnek bir yaklaşım ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

﻿Çin'in otomotiv devi BYD, yeni SUV’u BYD SEAL U modelini tanıttı. BYD, 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren BYD SEAL U modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonunu Türkiye’de satışa sunacağını duyurdu. BYD Türkiye, elektrikli araç ithalatındaki yeni düzenleme nedeniyle ilk etapta SEAL U’nun PHEV versiyonunu getireceği açıklandı. Yönetmelik şartlarının tam netleşmesi ve şartların yerine getirilmesinden sonra elektrikli versiyonu satışa çıkmış olacak.

AVRUPA’DAN ÖNCE TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULACAK

BYD’nin Türkiye’ye bakış açısını da değerlendiren BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren, şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip BYD SEAL U DM-i modelimizi, Avrupa’da ilk olarak satışa sunan ülke olacağız” ifadelerini kullandı.

80 KM. ELEKTRİKLİ MENZİL SUNUYOR

Yüzde 100 elektrikli dünyasını geleneksel dünyayla bir araya getiren BYD SEAL U DM-i, dört silindirli 72kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla buluşacak.

18.3 kWsa Blade Batarya’ya sahip olan BYD SEAL U DM-i, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunacak. Bu menzil şehir içerisinde 110 kilometreye kadar çıkacak.

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