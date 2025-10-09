Byd zamma doymuyor! - Resim : 1

İşte Byd’nin fiyatları

Byd Dolphin Comfort

Eylül : 1.664.000₺ / Ekim 1.699.000₺

Byd Dolphin Design

Eylül : 1.789.000₺ / Ekim 1.829.000₺

Byd Atto 3 Design

Eylül : 2.079.000₺ / Ekim : 2.119.000₺

Byd Seal U Dm-i Design

Eylül : 2.358.000₺ / Ekim : 2.358.000₺

Byd Seal U Dm-i Design 4x4

Eylül : 3.624.000₺ / Ekim : 3.624.000₺

Byd Seal U Ev

Eylül : 2.486.000₺ / Ekim : 2.486.750₺

Byd Seal Design 160Kw

Eylül : 2.319.000₺ / Ekim : 2.389.000₺

Byd seal 390Kw Excellence

Eylül : 3.719.000₺ / Ekim : 3.829.000₺

Byd Han Executive

Eylül : 4.409.000₺ / Ekim : 4.584.000₺

Byd Tang Flagship

Eylül : 4.999.000₺ / Ekim : 5.099.000₺