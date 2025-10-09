İşte Byd’nin fiyatları
Byd Dolphin Comfort
Eylül : 1.664.000₺ / Ekim 1.699.000₺
Byd Dolphin Design
Eylül : 1.789.000₺ / Ekim 1.829.000₺
Byd Atto 3 Design
Eylül : 2.079.000₺ / Ekim : 2.119.000₺
Byd Seal U Dm-i Design
Eylül : 2.358.000₺ / Ekim : 2.358.000₺
Byd Seal U Dm-i Design 4x4
Eylül : 3.624.000₺ / Ekim : 3.624.000₺
Byd Seal U Ev
Eylül : 2.486.000₺ / Ekim : 2.486.750₺
Byd Seal Design 160Kw
Eylül : 2.319.000₺ / Ekim : 2.389.000₺
Byd seal 390Kw Excellence
Eylül : 3.719.000₺ / Ekim : 3.829.000₺
Byd Han Executive
Eylül : 4.409.000₺ / Ekim : 4.584.000₺
Byd Tang Flagship
Eylül : 4.999.000₺ / Ekim : 5.099.000₺