Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan mandalina, sadece lezzetiyle değil sağlığa olan katkılarıyla da dikkat çekiyor. Mandalina alırken nelere dikkat etmeli?

C VİTAMİNİ DEPOSU: MANDALİNA NEDİR?

Kış aylarında hastalıklardan korunmak için sıkça başvurulan meyvelerden biri olan mandalina, turunçgiller ailesinin en sevilen üyelerindendir. Portakala göre daha küçük ve kolay soyulabilir olmasıyla özellikle çocuklar tarafından tercih edilir. Tatlı ve hafif ekşi aromasıyla hem taze olarak tüketilir hem de reçel, marmelat ve tatlı yapımında kullanılır. Mandalina, içerdiği yüksek oranda C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini artırır.

MANDALİNA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mandalina seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Kabukları parlak ve canlı renkte olmalıdır. Soluk veya lekeli kabuklar, meyvenin tazeliğini yitirdiğini gösterebilir. Meyvenin kabuğu çok kalın olmamalı, hafifçe bastırıldığında yumuşaklık hissedilmemelidir. Mandalina elde tutulduğunda ağır hissedilmelidir. Bu, meyvenin sulu ve dolgun olduğunu gösterir. Koku da önemli bir göstergedir. Taze mandalina hoş ve belirgin bir aromaya sahiptir. Organik ürün tercih etmek, pestisit kalıntılarından uzak kalmak açısından önemlidir.

MANDALİNANIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Mandalina sadece C vitamini değil, aynı zamanda A vitamini, potasyum, folik asit ve lif açısından da zengindir. İşte mandalinanın öne çıkan faydaları. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: C vitamini sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Sindirim Sistemini Destekler: Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler. Göz Sağlığına Katkı Sağlar: A vitamini içeriğiyle görme fonksiyonlarını destekler Stresi Azaltır: İçeriğindeki B vitaminleri sinir sistemini destekleyerek ruh halini dengeler.

MANDALİNA TÜKETİMİNİN OLASI ZARARLARI

Her ne kadar faydalı olsa da aşırı mandalina tüketimi bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Asit Fazlalığı: Fazla tüketildiğinde mide asidini artırarak reflü veya gastrit gibi sorunlara yol açabilir. Şeker İçeriği: Doğal şeker içerdiği için diyabet hastalarının kontrollü tüketmesi gerekir. Alerjik Reaksiyonlar: Nadir de olsa bazı kişilerde turunçgil alerjisi görülebilir. Diş Sağlığı: Asidik yapısı nedeniyle fazla tüketildiğinde diş minesine zarar verebilir.

MANDALİNA EVDE NASIL SAKLANMALI?

Mandalinanın tazeliğini koruyabilmesi için doğru saklama koşulları oldukça önemlidir. Oda sıcaklığında birkaç gün dayanabilir ancak uzun süreli saklama için buzdolabı tercih edilmelidir. Buzdolabında hava alabilen bir torba veya delikli kap içinde saklanmalıdır. Nemli ortamlardan uzak tutulmalı, yıkanmadan saklanmalıdır. Yıkandıktan sonra kabuğundaki doğal koruyucu tabaka kaybolur ve çabuk bozulabilir. Mandalinalar birbirine çok sık temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Bu, çürümeyi önler.

Günde Ne Kadar Mandalina Tüketilmeli?

Mandalina, ara öğünlerde veya kahvaltıda tüketildiğinde enerji verir ve tok tutar.

Mandalina ile Sağlıklı Tarifler

Mandalinayı sadece taze olarak değil, farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz:

Mandalina kabuğundan yapılan doğal oda kokuları. Mandalina reçeli veya marmelatı. Salatalara eklenen mandalina dilimleri ile ferah tatlar