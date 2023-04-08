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Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi

Çad, Almanya’nın Encemine Büyükelçisi Jan-Christian Gordon Kricke’nin 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:26
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Çad Almanya Büyükelçisi Kricke'nin 'ülkeyi terk etmesini' istedi

Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
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Çad İletişim Bakanlığı, Büyükelçi Kricke’in 'nezaketsiz tutum ve diplomatik teamüllere saygısızlığı' gerekçesiyle ülkeden 48 saat içinde ayrılması kararı verildiğini açıkladı.

İletişim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu kararın Çad ile Almanya arasında bir sorun olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiği ifade edilerek Kricke’nin 48 saat içinde Çad’ı terk etmesi istendi.

2021’den bu yana görevini sürdüren Alman Büyükelçi Jan-Christian Gordon Kricke, daha önce Nijer, Angola ve Filipinler'de diplomat olarak görev yapmış, Sahel'de Almanya'nın özel temsilciliğini yürütmüştü.

Babasının ölümünün ardından 20 Nisan 2021'de iktidarı devralan General Muhammed İdris Debi İtno'nun, 18 aylık geçiş süreci sonrası yönetimi sivillere devretme sözünü tutmaması ve 2 yıllık yeni geçiş dönemi için 10 Ekim'de cumhurbaşkanlığına getirilmesi tepkiye yol açmıştı.

Askeri yönetim karşıtı protestolarda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmiş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı.

Çad basınındaki haberlere göre, Alman Büyükelçi, 20 Ekim 2022’de onlarca kişinin öldüğü yüzlerce kişinin yaralandığı hükümet karşıtı protestolarla ilgili açıklamaları nedeniyle birkaç kez uyarılmıştı.

Almanya Büyükelçiliği, askerin yönettiği ülkede "demokrasiye dönüşün gecikmesiyle" ilgili bazı Avrupa ülkeleriyle endişesini paylaşmıştı. (AA)

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