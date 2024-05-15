Cadde ortasında refüje çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cadde ortasında refüje çıktı
Zonguldak’ta bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıkarken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Zonguldak Uğur Mumcu kavşağında sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 67 AU 505 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta bulunan refüje çıktı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirirken, refüje çıkan M.A., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı halde bulunan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sürücü M.A., Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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