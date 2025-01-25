Cadde ve sokaklar göle döndü

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteorolojinin günler öncesi yaptığı uyarılar, Marmara Bölgesi'nde özellikle Bandırma'da da etkili oldu. Sabah başlayan sağanak yağış rüzgarla birlikte şiddetini hızla artırdı. Yağmurdan kaçanlar kapalı mekanların tentelerine sığınırken, trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Yollarda biriken su, sürücülere zor anlar yaşatarak trafik akışını yavaşlattı.

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Bandırma'nın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde de aşırı yağışlar sonucu altyapının yetersizliği nedeniyle rögar kapakları patladı. Her türlü risklere tedbir amaçlı, Bandırma Belediyesi Trafik Zabıta birimleri duba koyarak önlem aldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalara göre, gün boyu Bandırma'da şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Gün içerisinde toplamda 43,2 mm kadar yağış düşmesi bekleniyor. Ayrıca, yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 20 kilometre olması tahmin ediliyor.

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Yetkililer, Bandırmalıların su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önerdi. Özellikle sürücülerin, su birikintilerine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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