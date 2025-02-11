Caddede drift atan sürücünün cezası ağır oldu

Kaynak: İHA

Çorum’da cadde ortasında drift atan sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu.

Aktarılan bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Çorum Yukarı Sanayi Sitesi’nden sürekli drift yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde M.Y.G. isimli şahsın 06 EM 801 plakalı otomobili ile drift attığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yakalanan şahsa 42 bin 392 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu. Şahsın aracı ise 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Öte yandan, şahsın cadde ortasında drift attığı anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

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