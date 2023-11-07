Caddede sopalı kavga

Küçükçekmece’de, panelvan araç sürücüsü ile yolun karşısına geçen kadın arasında tartışma çıktı. Kadının kocası sürücünün kafasına sopayla vurarak yaraladı. O anlar kameraya yansıdı.

KAYNAK: İHA
Caddede sopalı kavga

İHA'nın haberine göre, olay, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kanarya istikametine giden sürücü ile yolun karşısına geçen kadın arasında tartışma çıktı.

Sürücü tartışma sırasında araçtan inerek tartışmaya devam etti. Bu sırada yolun yol kenarında bekleyen kadının kocası ise, sürücüye sopayla saldırdı. Sürücü kafasına aldığı iki sopa darbesiyle yaralandı.

Araya çevredeki vatandaşlar ile diğer sürücülerin girmesiyle taraflar ayrıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken sürücüye sopayla saldıran adam ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Tedavisine devam edilen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Kavga anları ve adamın sopayla saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

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