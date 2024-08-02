Caddeye kontrolsüz çıkan kamyonete otomobilin çarpması kamerada

Kaynak: İHA
Caddeye kontrolsüz çıkan kamyonete otomobilin çarpması kamerada

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kontrolsüz caddeye çıkan bir kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Geçtiğimiz Salı sabahı, Sakarya Mahallesi Erkan Caddesi'nde meydana gelen kazada, Mansurlu Sokak'tan kontrolsüz bir şekilde Erkan Caddesi'ne çıkan H.A. yönetimindeki kamyonet, sanayi istikametinden Otogar yönüne seyreden A.D. yönetimindeki 34 GSV 547 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savrulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şans eseri kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, sokaktan kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkan kamyonete, cadde üzerindeki otomobilin çarpma anı net bir şekilde görülüyor.

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