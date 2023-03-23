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Çadırdaki depremzede: Bir belediye başkanımız, kaymakamımız var yüzlerini görmedik

Gaziantep’te çadırda yaşayan bir depremzede yaşadığı acı durumu anlattı. 64 yaşındaki depremzede “Daha bir belediye başkanımız var, kaymakamımız var yüzlerini görmedik. Vallahi görmedik. İlk defa siz geldiniz” dedi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 13:19
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Çadırdaki depremzede: Bir belediye başkanımız, kaymakamımız var yüzlerini görmedik

Çadırdaki depremzede: Bir belediye başkanımız, kaymakamımız var yüzlerini görmedik
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çadırda yaşayan 64 yaşındaki depremzede, “Devlet depremzedelere 10 bin lira para verecekti onu da vermedi. Hane başına. Kime soracaksın? Daha bir belediye başkanımız var, kaymakamımız var yüzlerini görmedik. Vallahi görmedik. İlk defa siz geldiniz. Bina kalmadı” dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkilediği kentlerden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çadırda yaşayan depremzedeler, yardımların yetersizliğinden ve yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğinden yakındı.

61 yaşındaki vatandaş, deprem sonrası yaşadıklarını “Şeker hastasıyız, hiç rahatımız yok. Korkumuzdan yatamıyoruz. Stres beynimize girdi, bir yanımız öldü bir yanımız kaldı, korkumuzdan yatamıyoruz eve de giremiyoruz. Şimdi de havalar soğuk soba yakamıyoruz içerde. Kömürü akrabamızdan alıyoruz, kimseden yardım gelmedi. Hiç soran yok. 5 kuruş bir yardım görmedik” diye anlattı.

“BİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR, KAYMAKAMIMIZ VAR YÜZLERİNİ GÖRMEDİK”

65 yaşındaki vatandaş ise deprem sonrası verileceği açıklanan maddi yardımların henüz gelmediğinden yakındı. Yurttaş, “Devlet depremzedelere 10 bin lira para verecekti onu da vermedi. Hane başına. Kime soracaksın? Daha bir belediye başkanımız var, kaymakamımız var yüzlerini görmedik. Vallahi görmedik. İlk defa siz geldiniz. Bina kalmadı” diye konuştu.

Vatandaş, “Ne zamana kadar çadırda yaşayacaksınız” sorusu üzerine “Onu devlet bilecek. Devlet televizyona çıkıyor, ‘Hiç kimsenin ihtiyacı yok’ diye, bak görüyorsunuz işte. 3 gündür yağmıyor yağıyor” yanıtını verdi. Yurttaş, İslahiye’de devleti temsil eden yetkilileri sokakta göremediklerini belirterek “Buranın yetkilisi kimdir, belediye başkanı, kaymakam daha yüzünü görmedi halk” dedi.

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