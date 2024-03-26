Çağatay Ulusoy'a yeni düşman geliyor. Gaddar'a bomba transfer

Kaynak: Haber Merkezi
Çağatay Ulusoy'a yeni düşman geliyor. Gaddar'a bomba transfer
Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisine ünlü bir oyuncu katıldı.

Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan gibi ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran diziye bomba bir oyuncu katılıyor.

Kuş Uçuşu adlı diziyle nisan ayında izleyiciyle buluşacak İbrahim Çelikkol, Now’ın Cuma akşamları yayınlanan Gaddar dizisinde “Korkut” adında bir karaktere hayat verecek.

3bbe9ae255f53c73d0186483447e2a2a.jpg

Kanalın resmi sitesinde yapılan açıklamada “Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Gaddar’ın kadrosuna yeni bölümle beraber İbrahim Çelikkol konuk oyuncu olarak dahil olacak. NOW ekranlarında cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde Zakkum Kardeşler’in büyük ağabeyi Korkut olarak seyirciyle ilk kez buluşacak.” ifadeleri kullanıldı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin bu haftaki bölümünde İbrahim Çelikkol kadroya konuk oyuncu olarak dahil olacak. Yeraltı dünyasında acımasızlığıyla nam salan Zakkum Kardeşler’in büyük ağabeyi Korkut’u canlandıracak ünlü oyuncu, Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Dağhan'ın karşısında yer alacak. Zakkum Kardeşler’in en acımasızı, yüzü asla gülmeyen ama kardeşlerine ölümüne bağlı Korkut, Ekber’in Enver’e karşı planlarıyla oyuna dahil olacak.

İşte İbrahim Çelikkol'un dizideki ilk kareleri:

22.jpg

11.jpg

Son Haberler
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a belgeli yanıt. Kızının Londra'daki evini nasıl aldığının belgelerini paylaştı Gündem
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a belgeli yanıt. Kızının Londra'daki evini nasıl aldığının belgelerini paylaştı
Köpekten kaçarken ölen Mahra'nın babası '23 gün önce hayatını kaybeden kızım Kedi Eros kadar konuşulmadı' Gündem
Köpekten kaçarken ölen Mahra'nın babası '23 gün önce hayatını kaybeden kızım Kedi Eros kadar konuşulmadı'
Az daha Türkiye'ye transfer olacaktı. Brezilyalı golcü 2 yıl ceza aldı Spor
Az daha Türkiye'ye transfer olacaktı. Brezilyalı golcü 2 yıl ceza aldı
Milli takımın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı Spor
Milli takımın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı
Hatay’da trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi öldü Yerel Haberler
Hatay’da trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi öldü
Düzce'de uyuşturucu için operasyonu Yerel Haberler
Düzce'de uyuşturucu için operasyonu