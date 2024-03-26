Çağatay Ulusoy'a yeni düşman geliyor. Gaddar'a bomba transfer

Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan gibi ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran diziye bomba bir oyuncu katılıyor.

Kuş Uçuşu adlı diziyle nisan ayında izleyiciyle buluşacak İbrahim Çelikkol, Now’ın Cuma akşamları yayınlanan Gaddar dizisinde “Korkut” adında bir karaktere hayat verecek.

Kanalın resmi sitesinde yapılan açıklamada “Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Gaddar’ın kadrosuna yeni bölümle beraber İbrahim Çelikkol konuk oyuncu olarak dahil olacak. NOW ekranlarında cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde Zakkum Kardeşler’in büyük ağabeyi Korkut olarak seyirciyle ilk kez buluşacak.” ifadeleri kullanıldı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin bu haftaki bölümünde İbrahim Çelikkol kadroya konuk oyuncu olarak dahil olacak. Yeraltı dünyasında acımasızlığıyla nam salan Zakkum Kardeşler’in büyük ağabeyi Korkut’u canlandıracak ünlü oyuncu, Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Dağhan'ın karşısında yer alacak. Zakkum Kardeşler’in en acımasızı, yüzü asla gülmeyen ama kardeşlerine ölümüne bağlı Korkut, Ekber’in Enver’e karşı planlarıyla oyuna dahil olacak.

İşte İbrahim Çelikkol'un dizideki ilk kareleri: